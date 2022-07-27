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رياضة

"ريال مدريد" يتعثر أمام "كلوب أميركا" وديا... إليكم نتيجة المباراة

Lebanon 24
27-07-2022 | 14:00
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ما زال ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يبحث عن فوزه الأول في جولته الاستعدادية، بعدما تعادل الثلاثاء على ملعب "أوراكل بارك" مع كلوب أميركا المكسيكي 2-2.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق ثنائي ريال مدريد كريم بنزيما وإيدين هازارد، فيما سجل هدفي كلوب أميركا هنري مارتن وألفارو فيدالجو.
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تقدم هنري مارتن بهدف مبكر لكلوب أميركا في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

ثم أدرك كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 22 من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرات متبادلة مع توني كروس وماركو أسينسيو.

وفي الشوط الثاني، سجل إيدين هازارد الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 55 من ضربة جزاء، إثر عرقلة لوكاس فاسكيز داحل منطقة جزاء الفريق المكسيكي.

ثم سجل ألفارو فيدالجو هدف التعادل لكلوب أميركا في الدقيقة 82 من ضربة جزاء تسبب فيها فينيسيوس توبياس، لاعب الميرينغي الجديد.

ولم يتذوق ريال مدريد طعم الانتصار للمباراة الثانية على التوالي خلال الفترة التحضيرية في أميركا بعد خسارته في المباراة الأولى ضد برشلونة 1-0، ثم تعادله في المباراة الثانية ضد كلوب أمريكا 2-2.
 
 
(روسيا اليوم)
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