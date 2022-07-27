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رياضة

بايرن ميونخ يوضح أسباب عدم رغبته في التعاقد مع رونالدو

Lebanon 24
27-07-2022 | 16:00
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أوضح الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، أوليفر كان، أسباب عدم اهتمام "العملاق البافاري، بشأن ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية.

 وقال أوليفر كان في تصريحات صحيفة: "لقد ناقشنا موضوع كريستيانو رونالدو داخل أروقة النايد، وإلا فلن نقوم بعملنا بشكل صحيح، وأنا شخصيًا أعتبره أحد أعظم لاعبي كرة القدم الذين عاشوا على هذا الكوكب".
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وأردف: "ولكننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه رغم تقديرنا لكريستيانو، إلا أنه لن يتناسب مع فلسفة وأسلوب لعب الفريق في الوضع الحالي".

 وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن اهتمام بايرن ميونخ بضم "صاروخ ماديرا" إلى صفوفه، خاصة وأن الأخير قد أبدى رغبته مغادرة فريقه الحالي، مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن فشل "الشياطين الحمر" في حجز مقعد لهم في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

وبعد غيابه عن التدريبات والجولة التحضيرية لمانشستر يونايتد "لأسباب عائلية"، عاد رونالدو صباح الثلاثاء إلى مقر تدريبات الشياطين الحمر.

من جانب آخر، كشفت تقارير صحفية إنكليزية عن فشل إدارة مانشستر يونايتد في محاولة إبقاء رونالدو، بعد وجود جلسة مطولة جمعت أمس الثلاثاء العديد من الأطراف الخاصة باللاعب والنادي، وفقا لما ذكر موقع "غول" الرياضي.

وبحسب ما أوردته الصحف الإنكليزية فإن هداف الفريق للموسم الماضي قد قرر بالفعل الرحيل وبات يبحث مع النادي عن الصورة التي يخرج بها هذا السوق.

وكان المدرب التاريخي للفريق، أليكس فيرغسون، هو الورقة الرابحة لليونايتد في المفاوضات، لكن لم يكن لها التأثير الذي كانوا يأملون فيه، إذ أن نجم ريال مدريد الأسبق لم يعد يرغب في استكمال السنة الثانية والأخيرة من عقده.

وكان رونالدو، برفقة وكيل أعماله جورج مينديش، حاضرًا في مجمع تدريب يونايتد في كارينجتون يوم الثلاثاء لإجراء بعض المناقشات مع النادي حول مستقبله.
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