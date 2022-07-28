بيكيه يشترط على شاكيرا.. "تذاكر طيران" وسداد "الديون"!

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دخل انفصال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني وصديقته السابقة المغنية الكولومبية السابقة في نزاع جديد بينهما، إذ طلب قائد فريق القدم من المغنية الشهيرة 5 تذاكر طيران في الدرجة الأولى ومبلغاً مالياً سنوياً من أجل الموافقة على انتقالها مع طفليهما إلى الولايات المتحدة دون الدخول في نزاع قانوني.وانفصل بيكيه وشاكيرا الشهر الماضي ودخلا في أزمة الحصول على حق حضانة طفليهما، إذ ترغب المغنية الكولومبية الاستقرار في ميامي الأميركية بعيداً عن مدينة برشلونة الإسبانية.وبحسب برنامج "لا ميسا كالينتي" الذي تبثه شبكة "تيليموندو" فإن بيكيه اقتنع بضرورة رحيل الطلفين مع والدتهما إلى أميركا للابتعاد عن المضايقات التي تطال والديهما في إسبانيا حالياً، مقابل شرطين "غير قابلين للتفاوض".وأضاف البرنامج: طلب بيكيه من شاكيرا تأمين 5 تذاكر سنوية في الدرجة الأولى إلى أميركا لزيارة الطفلين والإبقاء على علاقته بهما، وبالإضافة إلى ذلك مبلغ ثابت قدره 400 ألف دولار وذلك لسداد ديونه التي خلفتها أعماله التجارية المختلفة.وسيتجه الطرفان إلى الخطوة التالية عقب حضانة الأطفال، وهي فصل الأصول بين الطرفين، إذ ستحصل شاكيرا على مبلغ 300 مليون دولار، بينما سيبقى لبيكيه قرابة 80 مليون دولار.وغير الأموال سيتم بيع منزلين لهما في برشلونة تبلغ قيمتهما قرابة 10 ملايين يورو.