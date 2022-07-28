غرامة لمن يستحم حافيًا..عقوبات غريبة من ستيفن جيرارد للاعبيه







وحسب اللائحة، التي كشفت عنها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه سيكون في مقابل كل مخالفة، غرامة مالية محددة، تختلف عن الأخرى.

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وأكدت الصحيفة أن قائمة العقوبات ستجبر لاعبي أستون فيلا على البقاء في حالة تركيز كامل، وإلا سيكون المخالف منهم معرضا لغرامة مالية. سربت قائمة من العقوبات، سيفرضها أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، على لاعبيه الموسم المقبل.وحسب اللائحة، التي كشفت عنها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه سيكون في مقابل كل مخالفة، غرامة مالية محددة، تختلف عن الأخرى.وأكدت الصحيفة أن قائمة العقوبات ستجبر لاعبي أستون فيلا على البقاء في حالة تركيز كامل، وإلا سيكون المخالف منهم معرضا لغرامة مالية.

ومن المخالفات الغريبة التي تضمنتها اللائحة، أن أي لاعب سيدخل إلى الحمام من أجل الاستحمام حافي القدمين سيكون معرضا لدفع غرامة تصل إلى 100 إسترليني (119 يورو).



وسيرتدي اللاعب الأسوأ في التدريبات التي تسبق موعد مباراة رسمية، قميصا مكتوب عليه: "كنت الأسوأ في التدريب"، وسيتم اختياره عبر التصويت.





وفرض جيرارد على لاعبيه غرامة بـ 500 إسترليني في حال التأخر على موعد التمرينات، وغرامة 200 إسترليني عن كل دقيقة تأخير عن اجتماع المدرب، وترتفع الغرامة إلى ألف إسترليني عن كل دقيقة تأخير عن اجتماع المدرب في يوم المباراة، كما سيدفع أي لاعب يترك علكة التبغ في غرفة الملابس غرامة قيمتها 200 إسترليني. ومن العقوبات التي تضمنتها القائمة: "أي لاعب ينسى إحضار كعكة عيد ميلاده سيدفع غرامة قدرها 50 جنيها إسترلينيا (59 يورو)، وسيدفع نفس المبلغ عن كل يوم يمر دون أن يشارك زملاءه حفل عيد ميلاده".وفرض جيرارد على لاعبيه غرامة بـ 500 إسترليني في حال التأخر على موعد التمرينات، وغرامة 200 إسترليني عن كل دقيقة تأخير عن اجتماع المدرب، وترتفع الغرامة إلى ألف إسترليني عن كل دقيقة تأخير عن اجتماع المدرب في يوم المباراة، كما سيدفع أي لاعب يترك علكة التبغ في غرفة الملابس غرامة قيمتها 200 إسترليني.

وفي الملعب سيدفع أي لاعب يحصل على بطاقة صفراء بسبب سلوك غير مهذب غرامة قيمتها 200 إسترليني، أما من يحصل على بطاقة حمراء فسيتوجب عليه دعوة جميع اللاعبين للعشاء في غضون 4 أسابيع.



وهناك غرامة 100 إسترليني على أي لاعب يترك زيه في ملعب التمرينات أو طعامه على طاولة الكافتيريا بعد الانتهاء منه.



وعلى نجوم أستون فيلا أيضا ركن سياراتهم في مكان قانوني، لأن هناك غرامة على من لا يقوم بذلك قيمتها 100 إسترليني.