استفزهم لاعب أوكراني.. فقاموا بالهتاف مناصرةً لبوتين أمام فريقه!

هتف مشجعون أتراك باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مباراة كرة قدم جمعت فنربخشة التركي أمام منافسه الضيف الأوكراني دينامو كييف، فيما بدا احتجاجاً على تسجيل الأوكرانيين الهدف الأول.



وسجل فريق دينامو كييف هدفه الأول على ضيفه التركي عند الدقيقة 57، لتعلو أصوات المشجعين الأتراك بالهتاف باسم بوتين الذي تشن بلاده هجوماً على أوكرانيا منذ شباط الماضي.

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية إن جماهير فريق فنربخشة ذات اللون الأصفر والأزرق الداكن "صُدمت" عندما سجل فيتالي بويالسكي هدفاً لصالح فريقه دينامو كييف.

Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra abartılı şekilde sevinmesi üzerine “Vladimir Putin” tezahüratı yaptı pic.twitter.com/sTjhNM0n2R — Batu Bozkürk (@batubozkurk) July 27, 2022

سرعان ما تحولت الصدمة إلى غضب ترجمته مدرجات فنربخشة إلى هتافات صاخبة باسم "فلاديمير بوتين"، بقصد "استفزاز" الفريق الأوكراني.لكن الصحيفة لفتت إلى أن الاستفزاز بدأ من اللاعب الأوكراني بويالسكي، حيث "ابتهج بشكل استفزازي أمام المدرجات خلف المرمى فرحاً بتسجيل هدفه".على إثر ذلك، تلقى بويالسكي بطاقة صفراء من حكم المباراة الإيطالي، ماسيميليانو إيراتي، بسبب "فرحته المبالغ فيها والاستفزازية".وأثارت الهتافات باسم بوتين، الذي يوجّه جيشه في حرب مستمرة منذ 5 شهور على أوكرانيا، ردود فعل متنوعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن فريق فنربخشة التركي استضاف منافسه الأوكراني دينامو كييف، في إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.وانتهت المباراة بفوز دينامو كييف الأوكراني على مضيفه التركي فناربخشة، بهدفين مقابل واحد، ليحسم بطاقة المرور إلى الدور التأهيلي الثالث للبطولة، بعدما تعادلا في مباراة الذهاب التي استضافتها بولندا.