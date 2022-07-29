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رياضة

أول مباراة لكرة القدم بين المغرب وإسرائيل.. هذا هو موعدها!

Lebanon 24
29-07-2022 | 02:00
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كشفت وسائل إعلام عبرية عن اتفاق إسرائيلي مغربي من أجل إقامة مباراة ودية بين منتخبات الشباب في الجانبين.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري (ynet)، أن المباراة جاءت ثمرة اجتماع عُقد بين فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وجدعون ساعر، وزير العدل الإسرائيلي.
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وجرى خلال الاجتماع أيضاً بحث سبل التعاون بين المغرب وإسرائيل في المجال الرياضي، وتم الاتفاق على إقامة المباراة في شهر أيلول من العام الجاري.

وحسب الموقع ذاته، فإن ساعر تمنى للمنتخب المغربي تقديم بطولة رائعة والظهور بصورة مشرفة في مونديال كأس العالم 2022 المقررة إقامته بقطر في الفترة ما بين 21 تشرين الثاني 2022، حتى 18كانون الأول من العام نفسه.

وفي وقت لاحق، نشر ساعر مدونة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب فيها: "التقيت قبل دقائق بالوزير المغربي المسؤول عن الميزانية السيد فوزي لقجع، الذي هو أيضاً رئيس اتحاد كرة القدم، واتفقنا على إقامة مباراة ودية بين فريقي الشباب في إسرائيل والمغرب".


وفي حال إقامتها، لن تكون هذه المباراة هي الحدث الرياضي الرسمي الأول بين المغرب وإسرائيل، حيث سبق أن تواجه منتخبا السلة للسيدات يوم 16 حزيران 2022، في مباراة ودية أقيمت بمدينة سلا.
 
(عربي بوست)
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