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رياضة

فيتل يكشف الأسباب وراء قرار إعتزاله... إليكم ما قاله

Lebanon 24
29-07-2022 | 11:00
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بعدما اتّخذ قراراً بالاعتزال، قال الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم 4 مرات في "الفورمولا 1": "ليس قرارا اتخذته بين عشية وضحاها. تم اتخاذ القرار النهائي الأربعاء الماضي، وفكرت كثيرا قبل اتخاذه. أعتقد أنه الوقت المناسب لي للقيام بأشياء أخرى. لم أعد أملك الكثير من الرغبة والحافز لوجودي في السباقات".
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وأضاف فيتيل: "كان الهدف دائما هو الفوز وأن أكون في المقدمة. أعتقد أنه كان لي شرف المشاركة في العديد من السيارات ومع فرق رائعة في الماضي، لقد تمكنت من تحقيق الكثير على ما أعتقد بما يتعلق بالتميز، فريق "أستون مارتن" ليس بفترة راحة، ولكن من الواضح أن توليفتنا لم تكن قوية كما كنا نتمنى".

وتابع: "أن تكون منغمسا لهذه الدرجة يعني أيضا قضاء الكثير من الوقت في عقلك وأفكارك، ولكن أيضا بعيدا عن المنزل، والأطفال والعائلة، وقد طورت أشياء أخرى واهتمامات أخرى ووجهات نظر أخرى. لا يمكنني تجاهل تلك الأصوات". 

وأعلن فيتل أن سباقه الأخير في مسيرته سيكون في "جائزة أبو ظبي الكبرى" في تشرين الثاني.
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