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رياضة

رئيس "برشلونة" يريد رؤية ميسي ينهي مسيرته في النادي... ماذا كشف أيضاً؟

Lebanon 24
29-07-2022 | 14:00
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أعرب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا عن رغبته في رؤية الأرجنتيني ليونيل ميسي ينهي مسيرته "بقميص البارسا".

وأوضح لابورتا أن "مرور ميسي في برشلونة لم ينته كما كنا نتمنى جميعا"، مشيرا إلى "الأسباب الاقتصادية هي التي أدت إلى رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2021 بعد 16 عاما قضاها في إسبانيا".
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وأضاف: "أعتقد أن برشلونة مدين معنويا لميسي، نود أن تنتهي مسيرته بقميص برشلونة ووسط التصفيق له في جميع الملاعب وأين ما ذهب".

وتابع "كنت مسؤولا أيضا عن هذه النهاية. نهاية مؤقتة لانني أعتقد أننا سنحول هذه الأمنية إلى حقيقة".

 
(روسيا اليوم)
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