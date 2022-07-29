29
o
بيروت
36
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
31
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صلاح: أفتقد ماني
Lebanon 24
29-07-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أنه يفتقد للغاية زميله السابق في "الريدز"، الدولي السنغالي ساديو ماني المنتقل هذا الصيف لبايرن ميونيخ.
وقال صلاح لموقع الاتحاد الإنجليزي عشية مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي المقررة غدا السبت في كأس الدرع الخيرية: "لقد فزت تقريبا بكل شيء مع ليفربول، لم ألحظ ذلك إلا عندما أخبرني (زميلي) أرنولد بذلك بعدما فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، لقد قال لي: لقد فزنا تقريبا بكل شيء هنا".
Advertisement
وتابع: "نعم فزت بكل شيء مع ليفربول فرديا وجماعيا، لكنني أرغب في الفوز بالبطولات للمرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه عقليتي".
وعن الوافد الجديد على ليفربول، الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، قال صلاح: "أنا متحمس للغاية وأريد اللعب بجانب داروين نونيز، لقد قدم موسما رائعا مع بنفيكا، وتنافسنا ضد بعضنا البعض فيما مضى".
وعن زميله السابق ماني، قال صلاح: "رحل ساديو، سأفتقده كثيرا، لقد قدم مواسما رائعة مع ليفربول لذلك أتمنى له كل التوفيق، أتمنى التوفيق لنونيز أيضا وأن يسجل لنا العديد من الأهداف".
وأتم: "أعتقد أننا في وضع جيد للمنافسة من أجل كل شيء بالتعاقدات الجديدة أيضا.. نحتاج فقط إلى الاستمرار في العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين حول كل شيء".
تجدر الإشارة إلى أن صلاح وقع مؤخرا على عقد جديد يبقيه في ليفربول حتى عام 2025.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً
Lebanon 24
تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً
13:01 | 2022-07-29
29/07/2022 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يكشفه.. مكانٌ في لبنان يأخذ 24 ساعة كهرباء عبر 50 ميغاواط!
Lebanon 24
وئام وهاب يكشفه.. مكانٌ في لبنان يأخذ 24 ساعة كهرباء عبر 50 ميغاواط!
15:14 | 2022-07-29
29/07/2022 03:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار بطاقات التشريج تتغيّر مُجدداً.. إليكم الأرقام الأخيرة
Lebanon 24
أسعار بطاقات التشريج تتغيّر مُجدداً.. إليكم الأرقام الأخيرة
14:45 | 2022-07-29
29/07/2022 02:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط "يستفزّ" جعجع.. هل يقع "الفراق" من جديد بين الجانبين؟!
Lebanon 24
جنبلاط "يستفزّ" جعجع.. هل يقع "الفراق" من جديد بين الجانبين؟!
06:00 | 2022-07-29
29/07/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في رميش.. إشكالٌ بين الأهالي وعناصر حزبية (فيديو)
Lebanon 24
توتر في رميش.. إشكالٌ بين الأهالي وعناصر حزبية (فيديو)
16:39 | 2022-07-29
29/07/2022 04:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
02:38 | 2022-07-30
إشارة أولى تُكشف.. هكذا يتواصل جنبلاط مع "حزب الله"
02:38 | 2022-07-30
إشارة أولى تُكشف.. هكذا يتواصل جنبلاط مع "حزب الله"
02:12 | 2022-07-30
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
02:12 | 2022-07-30
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
02:12 | 2022-07-30
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
فيديو
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
23:39 | 2022-07-29
30/07/2022 10:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
01:00 | 2022-07-28
30/07/2022 10:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
30/07/2022 10:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact