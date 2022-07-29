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رياضة

صلاح: أفتقد ماني

Lebanon 24
29-07-2022 | 23:00
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أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أنه يفتقد للغاية زميله السابق في "الريدز"، الدولي السنغالي ساديو ماني المنتقل هذا الصيف لبايرن ميونيخ.

وقال صلاح لموقع الاتحاد الإنجليزي عشية مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي المقررة غدا السبت في كأس الدرع الخيرية: "لقد فزت تقريبا بكل شيء مع ليفربول، لم ألحظ ذلك إلا عندما أخبرني (زميلي) أرنولد بذلك بعدما فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، لقد قال لي: لقد فزنا تقريبا بكل شيء هنا".
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وتابع: "نعم فزت بكل شيء مع ليفربول فرديا وجماعيا، لكنني أرغب في الفوز بالبطولات للمرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه عقليتي".

وعن الوافد الجديد على ليفربول، الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، قال صلاح: "أنا متحمس للغاية وأريد اللعب بجانب داروين نونيز، لقد قدم موسما رائعا مع بنفيكا، وتنافسنا ضد بعضنا البعض فيما مضى".

وعن زميله السابق ماني، قال صلاح: "رحل ساديو، سأفتقده كثيرا، لقد قدم مواسما رائعة مع ليفربول لذلك أتمنى له كل التوفيق، أتمنى التوفيق لنونيز أيضا وأن يسجل لنا العديد من الأهداف".

وأتم: "أعتقد أننا في وضع جيد للمنافسة من أجل كل شيء بالتعاقدات الجديدة أيضا.. نحتاج فقط إلى الاستمرار في العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين حول كل شيء".

تجدر الإشارة إلى أن صلاح وقع مؤخرا على عقد جديد يبقيه في ليفربول حتى عام 2025.
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