رونالدو يرد بشكل ساخر على رفض جماهير أتلتيكو مدريد التعاقد معه (صورة)

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عبرت جماهير أتلتيكو مدريد عن عدم ارتياحها لما تردد عن اهتمام فريقهم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، ولم يتردد النجم البرتغالي بالرد عليهم برسالة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.ومن المعروف أن رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث يريد اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي فشل يونايتد في التأهل إليها باكتفائه بالمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.وترددت شائعات مؤخرا عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من بينها أتلتيكو مدريد وهو ما رفضته جماهير هذا الأخير.وفي مباراة أتلتيكو مدريد الودية الأخيرة ضد نومانسيا، رفع مشجعون لـ"الروخي بلتكوس" لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية "CR7 غير مرحب به".