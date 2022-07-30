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رياضة

رفص السفر مع بعثة فريقه... لاعب جزائري يرفض خوض مباراة في إسرائيل

Lebanon 24
30-07-2022 | 05:00
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رفض لاعب فريق إسطنبول باشاك شهير التركي، الجزائري أحمد توبة، السفر مع فريقه إلى إسرائيل، من أجل خوض مباراة مهمة.

ولم يعلن النادي التركي عن قائمة اللاعبين المسافرين إلى إسرائيل من أجل خوض هذه المباراة، واكتفى بمنشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر فيه أربعة من اللاعبين، لم يكن "توبة" من بينهم.
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وأكدت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن أحمد توبة لم يكن ضمن القائمة التي ستشارك في هذا اللقاء، وأنه فضّل البقاء بإسطنبول.

وتساءل موقع one العبري عما إذا كان "توبة" قد يتعرض لعقوبات إدارية أو مالية من ناديه، أو حتى من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب موقفه الرافض للسفر إلى إسرائيل.

وعلق صحفي رياضي تركي على تصرف "توبة"، عبر "تويتر" قائلاً: "على الرغم من أنني أجد قرار اللاعب غير احترافي، فإنني أهنئه على موقفه المستقيم".

(عربي بوست)
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