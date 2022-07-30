هذا اللاعب يجدد عقده مع هوبس

أعلن نادي هوبس لكرة السلة، تجديد عقد نجمه خليل عون لموسم إضافي.



وكان عون قد قدم موسما جيدا مع فريقه، ليسارع فريق هوبس في إنجاز ملف تجديد عقده ليواصل تألقه في الموسم الجديد.



وسجل عون 186 نقطة في دوري السلة للعام الماضي، بالإضافة إلى 140 متابعة و29 تمريرة حاسمة.

(كووورة)