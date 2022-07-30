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رياضة

هل يعود ميسي إلى برشلونة مجددا؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 11:00
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أكد المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنه يتمنى عودة نجم باريس سان جيرمان الحالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مرة أخرى لصفوف "البارسا".

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، قبل المباراة الودية ضد نيويورك ريد بولز المقررة غدا الأحد "أتمنى ألا ينتهي وقت ميسي في برشلونة".
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وتابع "أعتقد أن ميسي يستحق فرصة ثانية، أتمنى عودته للفريق الكتالوني".

وأضاف "إذا كان السؤال هل أرغب في عودة ميسي أم لا؟ فالإجابة هي نعم".

وأكمل "عودة ميسي هي فكرة المستقبل لدى الفريق، ولكن ليس لهذا الموسم".

تصريحات تشافي سبقتها تصريحات أخرى لرئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، والتي تحدث فيها بدون دبلوماسية عن عودة محتملة لميسي للفريق الكتالوني، حيث قال "عودة ميسي طموح لدي كرئيس وأود أن يحدث ذلك، لقد كنت أحد المسؤولين عن تلك النهاية (رحيل ميسي) التي أعتبرها مؤقتة".

وأكد أن "مرحلة ميسي في البارسا لم تنته كما أردنا جميعا، لقد انتهت مشروطة بأسباب اقتصادية ولدينا دين أخلاقي، وفي هذا السياق نود أن ينهي مسيرته بقميص برشلونة وأن تصفق له الجماهير في الملعب (كامب نو)".

(روسيا اليوم) 
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