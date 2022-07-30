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رياضة

ليفاندوفسكي يشن هجوما على إدارة بايرن ميونخ

Lebanon 24
30-07-2022 | 14:00
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اتهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق، المنضم حديثا لصفوف برشلونة، بعض المسؤولين في إدارة النادي البافاري بالكذب حول رحيله هذا الصيف.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريح لشبكة "ESPN" العالمية: "أشعر بأنني في المكان المناسب، وحاول بايرن ميونخ إيجاد معركة لتبرير بيعي، لأنه ربما كان من الصعب شرح ذلك للجماهير".
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وأضاف: "يجب أن أقبل هذا حتى لو كان هناك الكثير من الأكاذيب عني، لكن في النهاية أعلم أن الجماهير حتى في هذه الفترة ما زالوا يدعمونني بشدة".

وواصل: "بعض الناس لا يقولون الحقيقية، بل يقولون شيئا مختلفا، وبالنسبة لي كان من المهم دائما أن أكون واضحا وصادقا، وربما كانت هذه مشكلة بالنسبة للبعض".

وأتم: "كان الوقت المناسب بالنسبة لي لمغادرة بايرن ميونخ والتوقيع لبرشلونة، ولدي علاقة جيدة جدا بزملائي في بايرن والمدربين وسأفتقدهم جميعا".
 
(كووورة) 
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