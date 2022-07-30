Advertisement

رياضة

صلاح ونونيز يقودان ليفربول لإحراز "درع الاتحاد"

Lebanon 24
30-07-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-976111-637948178943607719.jpg
Doc-P-976111-637948178943607719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مباراة أعلنت افتتاح منافسات الموسم الجديد 2022-2023، وشهدت تألق النجم المصري محمد صلاح، أحرز ليفربول، اليوم السبت، درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي (درع المجتمع)، على حساب مانشستر سيتي.


وفاز "الريدز" بهذه الدرع الخيرية عقب انتصاره على أبناء بيب غوارديولا بثلاثة أهداف مقابل واحد، خلال المباراة التي احتضنها ملعب "كينغ باور".
Advertisement

وبعد 21 دقيقة من بداية اللقاء، منح ترينت ألكسندر-أرنولد التقدم لليفربول وصيف حامل اللقب، بعد تمريرة حاسمة من النجم المصري محمد صلاح. لكن الوافد الجديد غوليان ألفاريز أدرك التعادل لـ"مان سيتي" في الدقيقة 70 بعد 12 دقيقة من مشاركته.
وتسبب دراوين نونيز في ركلة جزاء بعد لمسة يد على روبن دياز، واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ونفذها صلاح بنجاح قبل سبع دقائق من النهاية.

وأضاف نونيز، المنضم لليفربول هذا الموسم قادما من بنفيكا، الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
02:45 | 2022-07-31
02:45 | 2022-07-31
02:45 | 2022-07-31
02:40 | 2022-07-31
02:32 | 2022-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website