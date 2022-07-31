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رياضة

تأجيل آخر 15 دقيقة من مباراة كرة قدم بسبب انقطاع الكهرباء

Lebanon 24
31-07-2022 | 11:00
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تقرر تأجيل آخر 15 دقيقة من لقاء الفيصلي وشباب العقبة الذي انطلق مساء السبت، ضمن الجولة 12 لبطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في الملعب.

وكانت المباراة قد توقفت عند الدقيقة 75 والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 بين الفريقين.
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وقرر حكم المباراة تأجيل استكمالها، بعدما اتضح أن إصلاح خلل انقطاع التيار الكهربائي في ستاد عمان الدولي، يحتاج لمدة أسبوع.

ووفقا للتعليمات، فإن المباراة ستستكمل من الدقيقة 75 وبنفس تشكيلة الفريقين والتبديلات التي جرت، لكن لا يشترط أن يقودها ذات الطاقم التحكيمي.

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