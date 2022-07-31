ريال مدريد يختتم جولته الأميركية بالفوز على يوفنتوس (فيديو)

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اختتم ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، جولته الأميركية الاستعدادية للموسم الجديد، بالفوز على يوفنتوس 2-0، فجر اليوم الأحد في ولاية كاليفورنيا.وتحضيرا لخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل مسابقة "يوروبا ليغ"، في العاشر من آب المقبل، بدأ المدرب الإيطالي لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة ضد فريقه السابق يوفنتوس بنفس التشكيلة التي فازت في أيار الماضي على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.وأثمر خيار أنشيلوتي عن منح النادي الملكي فوزه الأول في جولته الأميركية التي بدأها بالخسارة أمام غريمه المحلي برشلونة 0-1 في لاس فيغاس، ثم بالتعادل مع كلوب أمريكا المكسيكي 2-2 في سان فرانسيسكو.وكشف الريال عن نواياه منذ البداية حين افتتح الفرنسي كريم بنزيما التسجيل بعد 8 ثوان فقط إثر تمريرة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لكن الحكم ألغى الهدف.وحصل يوفنتوس الذي افتتح جولته الأميركية بالفوز على تشيفاس المكسيكي 2-2 قبل التعادل مع برشلونة 2-2، على أخطر فرصه خلال اللقاء في الدقيقة 13 حين ارتدت الكرة من العارضة إثر ركلة حرة نفذها ليوناردو بونوتشي.