Advertisement

رياضة

ثنائية نيمار تتوج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسية

Lebanon 24
01-08-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-976449-637949417489410119.jpg
Doc-P-976449-637949417489410119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هز نيمار الشباك مرتين، وأضاف ليونيل ميسي وسيرجيو راموس هدفين ليفوز باريس سان جيرمان، 4 - صفر، على نانت ويحرز لقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم في تل أبيب، يوم الأحد.

ونال باريس سان جيرمان لقب البطولة التي تقام في افتتاح الموسم بين بطلي الدوري والكأس للمرة التاسعة في آخر عشرة مواسم.
Advertisement

وقدمت كتيبة باريس سان جيرمان المدججة بالنجوم أداء قويا، وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 22 بعد تمريرة من نيمار ليراوغ الحارس ويضع الكرة في المرمى.

وأضاف نيمار الهدف الثاني من ركلة حرة في نهاية الشوط الأول، قبل أن يهز راموس، الذي غاب في أغلب فترات الموسم الماضي للإصابة بعد انتقاله قادما من ريال مدريد، الشباك بكعب القدم في الدقيقة 57.
واختتم نيمار الأهداف قبل ثماني دقائق من النهاية من ركلة جزاء حصل عليها بعد تدخل من جان كلود كاستليتو مدافع نانت الذي طرده الحكم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
06:00 | 2022-08-01
06:00 | 2022-08-01
06:00 | 2022-08-01
09:20 | 2021-12-04
07:22 | 2022-08-01
06:04 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website