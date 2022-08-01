Advertisement

رياضة

مدافع ليفربول يكشف: صلاح تأثر بمفاوضات تجديد عقده

Lebanon 24
01-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-976452-637949422691236234.jpg
Doc-P-976452-637949422691236234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول أن زميله المصري محمد صلاح تأثر بمفاوضات تجديد عقده خلال نهاية الموسم الماضي، لكنه عاد للعب مرة أخرى بـ"بال مرتاح"، على حد وصفه.

وساهم صلاح في فوز فريقه بدرع المجتمع على حساب مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر مساء يوم السبت.
Advertisement

وحتى نهاية شباط ، سجل صلاح 27 هدفًا خلال جميع مسابقات ليفربول بالموسم الماضي، ثم هز شباك خصومه 4 مرات فقط في آخر 20 لقاء للريدز بالموسم أثناء مفاوضات عقده الجديد.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها "ليفربول إيكو": أعتقد أن صلاح أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية، إنه تحت "الميكروسكوب" دائمًا وهو من خلق هذا لنفسه، إنه لاعب رائع ودائمًا ما يبرهن على ذلك.

وتابع: خلال نهاية الموسم الماضي ومنذ نيسان بالتحديد، تأثر صلاح بمفاوضات تجديد عقده للأسف، كلنا بشر في النهاية، الآن كل شيء أصبح واضحًا، إنه يلعب ببال مرتاح وسعيد لتواجده هنا، والجميع سعيد أيضًا.

وجدد صلاح تعاقده مع "الريدز" حتى عام 2025، وكشفت تقارير صحافية أن راتبه الأسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
06:00 | 2022-08-01
06:00 | 2022-08-01
06:00 | 2022-08-01
09:20 | 2021-12-04
07:22 | 2022-08-01
06:04 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website