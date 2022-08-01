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رياضة
تأجيل تصفيات أمم إفريقيا بسبب المونديال
Lebanon 24
01-08-2022
|
08:00
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الأحد تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار لتقام في الفترة من 20 إلى 28 مارس من العام المقبل.
وذكر (كاف) عبر موقعه الرسمي يوم الأحد أن المكتب التنفيذي وافق على تعديل برنامج التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار عام 2023.
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وأضاف: قرر المكتب التنفيذي للكاف منح المنتخبات المشاركة في مونديال قطر في شهري نوفمبر وديسمبر 2022 ، الفرصة للاستعداد بشكل مناسب للبطولة.
وأوضح: تم نقل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار من سبتمبر 2022 إلى الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023 وستقام الجولة الخامسة في الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2023 على أن تقام الجولة السادسة من التصفيات خلال الفترة من الرابع وحتى 12 سبتمبر 2023.
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