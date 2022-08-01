"الآسيوي" يعلن اعتماد نظام تصفيات كأس العالم 2026

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، النظام الجديد للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وتصفيات كأس آسيا 2027.حيث تمتلك القارة الصفراء 8 مقاعد مباشرة في المونديال، إضافة إلى مقعد مؤهل عبر الملحق، وذلك بعد توسيع قاعدة المنتخبات المشاركة لتضم 48 منتخبا وليس 32 كالسابق.وأوضح الاتحاد القاري، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، في بيان رسمي، أن المكتب التنفيذي له اعتمد بشكل رسمي النظام الجديد للتصفيات، بعد مجموعة من النقاشات مع الاتحاد الأعضاء، ليصل إلى قرار تأهل 8 منتخبات بشكل مباشر إلى المونديال مع منتخب تاسع عن طريق الملحق.ومن المقرر أن يتم مشاركة 18 منتخبا في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم، مع تقسيمها إلى 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، يتأهل بعدها أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 6 منتخبات) مباشرة إلى مونديال 2026.ويتضمن الملحق الآسيوي، المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة، تقسم على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 3 فرق بنظام الدوري من مرحلة واحدة وليس مرحلتين، حيث يتأهل المنتخبين الحاصلين على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة، في حين يتنافس المنتخبين الحاصلين على المركز الثاني بمباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري، دون تحديد اسم القارة التي ستقابل آسيا في الملحق العالمي حتى الآن.