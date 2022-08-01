وفاة أسطورة بوسطن سلتيكس بيل راسل

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توفي بيل راسل، أسطورة نادي بوسطن سلتيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "إن بي إيه" عن عمر ناهز 88 عاما، حسب بيان لعائلته نشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي.وجاء في بيان العائلة "بيل راسل، صاحب غريزة الفوز الأكبر في تاريخ الرياضة الأمريكية، فارق الحياة بسلام اليوم عن عمر ناهز 88 عاما".من جهته، وصف مفوض رابطة دوري كرة السلة الأمريكي آدم سيلفر، راسل، بأنه "أعظم بطل في جميع الرياضات الجماعية"، مشيرا إلى أن "الجوائز التي حصل عليها تبدأ فقط في سرد قصة التأثير الهائل لبيل على دورينا والمجتمع الكبير المحيط بنا".ويعتبر راسل من أوائل النجوم من ذوي البشرة السمراء الذين احتلوا مكانة عالية جدا في كرة السلة الأمريكية، حيث أحرز مع سلتيكس لقب الدوري 11 مرة، بينها ثمانية على التوالي، إضافة إلى فوزه بالميدالية الذهبية مع المنتخب الأمريكي في الألعاب الأولمبية التي أقيمت عام 1956.