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رياضة

فورمولا واحد.. ألونسو بديلا عن فيتل بفريق أستون مارتن

Lebanon 24
01-08-2022 | 16:00
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سينتقل سائق الفورمولا واحد الإسباني بطل العالم مرتين، فيرناندو ألونسو، من فريق ألبين إلى أستون مارتن في العام 2023 لعقد يمتد لسنوات عدة، بحسب ما أعلن فريق الصانعين البريطاني في بيان الاثنين.

وسيحلّ ألونسو الذي أتم الحادية والأربعين من عمره الجمعة، بدلاً من الألماني، سيباستيان فتيل، بطل العالم أربع مرات الذي أعلن الأسبوع الماضي اعتزاله نهاية الموسم الحالي.
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وقال فريق أستون مارتن في البيان إن "الشركة بأكملها متحمسة للغاية لتقديم تجربة فرناندو المذهلة والسرعة الرائعة والسيارة للفريق".

وأضاف أن "التعاقد مع موهبة مميزة مثل فرناندو هو بيان واضح للنوايا من منظمة التزمت بتطوير فريق فورمولا واحد يحقق الفوز".

وقال ألونسو الذي فاز بلقبيه في بطولة العالم للفورمولا واحد في عامي 2005 و2006، إن فريق أستون مارتن المملوك من الملياردير الكندي، لورانس سترول، الذي يقود ابنه لانس السيارة الأخرى، "واضح أنه يبذل الطاقة والالتزام للفوز" وهو "أحد أكثر الفرق إثارة في الفورمولا 1 اليوم".

وأضاف الإسباني الذي احتل المركز الثامن في سباق جائزة المجر الكبرى، الأحد، ويحتل المركز العاشر حالياً في ترتيب بطولة العالم "لقد عرفت لورانس ولانس لسنوات عدة، ومن الواضح جداً أن لديهما الطموح والشغف للنجاح في الفورمولا واحد".

وأضاف: "لا يزال لدي العطش والطموح للقتال لأكون في المقدمة، وأريد أن أكون جزءاً من منظمة ملتزمة بالتعلم والتطور والنجاح".

وتابع: "أنوي الفوز مرة أخرى في هذه الرياضة، وبالتالي يجب أن أغتنم الفرص التي أشعر أنها مناسبة لي".
 
(الحرة) 
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