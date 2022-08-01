برشلونة يبيع جزءا جديدا من النادي مقابل هذا المبلغ!





وقال نادي برشلونة في بيان رسمي اليوم الاثنين، عبر موقعه الرسمي: "يعلن برشلونة عن بيع 24.5% من استوديوهات النادي لشركة Socios.com مقابل 100 مليون يورو، لتسريع استراتيجيته في المجال السمعي البصري، و blockchain، و NFT، وWeb.3".

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وأضاف: "تم البيع وفقا لتفويض الجمعية العمومية لأعضاء النادي، والتي عقدت في 23 كانون الأول الماضي". يواصل رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، عملية الإصلاح المالي داخل الفريق الكتالوني لانتشاله من أزمة الديون الخانقة، وتحقيق إيرادات للتعاقد مع لاعبين جدد.وقال نادي برشلونة في بيان رسمي اليوم الاثنين، عبر موقعه الرسمي: "يعلن برشلونة عن بيع 24.5% من استوديوهات النادي لشركة Socios.com مقابل 100 مليون يورو، لتسريع استراتيجيته في المجال السمعي البصري، و blockchain، و NFT، وWeb.3".وأضاف: "تم البيع وفقا لتفويض الجمعية العمومية لأعضاء النادي، والتي عقدت في 23 كانون الأول الماضي".

وقال لابورتا خلال مؤتمر صحفي، لتقديم لاعبه الجديد الفرنسي كوندي، القادم من إشبيلية،: "نحن متفائلون وواثقون، سنفعل كل ما بوسعنا لتسجيل جميع اللاعبين. عقدنا اتفاقات لنستطيع فعل ذلك، آمل أن تكون حساباتنا متوافقة مع رابطة الدوري الإسباني، ولو كان الوضع غير ذلك فسنجد حلا. نعمل على عمليات بيع اللاعبين، لكن الأمر ليس سهلا".



وواصل: "أشعر أننا نؤدي مهمتنا رغم الصعوبات، التعامل مع قاعدة اللعب المالي النظيف ليس سهلا، ومنافسونا يستغلون الوضع ويقولون: ألا يمر برشلونة بكذا وكذا! أنا لن أتحدث عن الآخرين، لو أرادوا مواصلة الحديث فأهلا وسهلا".



وكشف لابورتا عن مفاجأة مدوية، بقوله: "الصيف لا يزال طويلا، وفترة التسجيل مستمرة حتى 13 آب، ربما نتعاقد مع لاب آخر، لكن أولا يجب أن نسجل اللاعبين وبعدها سنرى ما يمكن أن نفعل لو طلبوا تعزيزات إضافية".

(روسيا اليوم)