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رياضة
لاعب أميركي لكرة السلة ينتقل الى احد الاندية الروسية
Lebanon 24
02-08-2022
|
05:00
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أعلن نادي "نيجني نوفغورود" الروسي لكرة السلة رسميا اليوم الاثنين، ضم اللاعب الأمريكي جيرمين لوف، قادما من نادي باوك تيسالونيكي اليوناني.
ووفقا للموقع الرسمي لنادي نيجني نوفغورود، فإن عقد المدافع جيرمين لوف، البالغ من العمر 33 عاما، يمتد حتى نهاية الموسم (2022-2023).
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وانضم لوف إلى صففو فريق باوك تيسالونيكي اليوناني في يوليو 2020، وبلغ متوسط المعدل التهديفي له 14 نقطة في المباراة الواحدة ضمن الدوري المحلي خلال الموسم الماضي، إضافة إلى نسبة 2.8 متابعة "ريباوند"، و2.5 تمريرة حاسمة، وقطع كرة واحدة.
كما شارك جيرمين لوف مع النادي اليوناني في دوري أبطال أوروبا، وبلغ متوسط معدله التهديفي 12 نقطة، إضافة إلى 2.5 متابعة، 2.7 تمريرة حاسمة."rsport.ria.ru"
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