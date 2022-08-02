ميسي في مرحلة التأقلم... اليكم التفاصيل

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قال النجم البرازيلي نيمار، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم ليس مطالبا بإثبات شيء لمنتقديه، وذلك خلال ثاني موسم لميسي مع سان جيرمان.وغاب ميسي عن مستواه المعهود خلال موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 11 هدفا خلال 34 مباراة، علما بأنه سجل 38 هدفا لبرشلونة الإسباني في الموسم السابق.لكن ميسي صنع 14 هدفا، منها عشرة أهداف، خلال عام 2022، ولم يتفوق عليه في ذلك في مسابقات الدوري الخمس الكبرى سوى سوى عثمان ديمبلي الذي صنع 11 هدفا لبرشلونة خلال 2022.وقدم ميسي أداء قويا في أولى مباريات سان جيرمان في موسم 2022 / 2023 مساء الأحد وافتتح التسجيل للفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على نانت 4 - صفر في كأس السوبر الفرنسي.ولدى سؤاله عما إذا كان الأداء الذي قدمه ميسي بمثابة مؤشر لميسي جديد مع سان جيرمان، دافع نيمار عن زميله.وقال نيمار في تصريحات لمنصة "أمازون برايم" :لا أعتقد أن الأمر كذلك. وأرى أن الناس تتحدث كثيرا للغاية. هم لا يعرفون ما يحدث كل يوم، وما يحدث في الداخل.وأضاف :ليونيل هو ليونيل. لا يزال ليونيل ميسي، وهذا لا يتغير. هو يواصل إحداث الفارق. ويتأقلم.وأضاف :بالطبع نأمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا نحن الثلاثة، أنا وليونيل وكيليان مبابي. فإذا كنا على ما يرام، أثق في أن هذا أمر جيد بالنسبة للفريق.وسجل نيمار هدفين في مباراة الأحد التي أقيمت في تل أبيب، كما سجل سيرجيو راموس الهدف الآخر للفريق، ليتوج سان جيرمان بجدارة بأول لقب له تحت قيادة مديره الفني الجديد كريستوف جالتييه.وأحرز سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الحادية عشر في تاريخه، منها تسع مرات خلال آخر عشر نسخ."العربية"