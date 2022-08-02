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رياضة
السعودية تعتزم الترشح لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026
Lebanon 24
02-08-2022
|
02:00
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عزمه الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد السعودي للاتحاد القاري بـ"ملف متكامل مدّعم بالمتطلبات والشروط كافة".
وسيتضمن الملف، الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية التي استضافتها المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية، وحظيت بإشادات عالمية، وفق ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم.
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وتتنافس السعودية لاستضافة البطولة مع الأردن وأستراليا وأوزبكستان، وفيما أُغلق باب إبداء الرغبات الأحد، سيتم اتخاذ القرار "والإعلان عنه خلال عام 2023"، بحسب الاتحاد القاري.
ونقل موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن رئيسه، ياسر المسحل، أن الرغبة في استضافة البطولة "تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، والتي شهدت الأشهر الماضية انطلاقتها رغم حداثة عهدها".
وخاض المنتخب السعودي للسيدات أول مباراة دولية له في فبراير الماضي، عندما فاز على سيشل 2-صفر في جزر المالديف، وذلك بعد أن أنشئ عام 2021.
وأعلنت الرياض في نوفمبر الماضي عن انطلاق الدوري المحلي بمشاركة 16 فريقا، تحت إشراف "إدارة الكرة النسائية" التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم. وتتطلّع السعودية إلى بناء منتخب نسائي قادر على المنافسة في البطولات الخارجية."سكاي نيوز عربية"
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