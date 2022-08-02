بوكيتينو: خصوم ريال مدريد يحتاجون لـ"علاج نفسي"

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كشف المدرب السابق لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينيو أن أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول بحاجة إلى الاستعانة بطبيب نفسي، وذلك بعد الطريقة التي خرجوا بها على يد ريال مدريد في النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا التي ظفر بها الفريق الإسباني.أضاف: أعتقد أن التحام بنزيمة مع دوناروما كان خطأ لمصلحتنا، وإذا تمت مراجعة تقنية الفيديو "فار" كانت ستعتبر مخالفة على المهاجم الفرنسي، لكن طريقة التأهل كانت دافعا لريال مدريد ومنحت الفريق الكثير من الثقة.وواصل: إنها لعبة مرتبطة في كثير من الأحيان بعامل الحظ ويلعب الجانب النفسي دورا مهما، ومن الواضح أن ما حدث لتشيلسي ومانشستر سيتي مشكلة نفسية، خاصة بطل الدوري الإنجليزي الذي استقبل 3 أهداف في 5 دقائق.