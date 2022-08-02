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رياضة

هل يتعاقد برشلونة مع برناردو سيلفا؟

Lebanon 24
02-08-2022 | 14:00
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ألمح جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني إلى إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا من صفوف مانشستر سيتي إذا طلب المدرب تشافي هرنانديز ذلك.

وتردد أن برشلونة مهتم بضم سيلفا كبديل محتمل للهولندي فرينكي دي يونغ الذي أثيرت تكهنات حول سعي مانشستر يونايتد وتشيلسي لضمه.
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(العربية)
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