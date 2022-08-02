تصرفات رونالدو تثير غضب "مانشستر يونايتد"... ماذا فعل؟

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أبدى مانشستر يونايتد استياءه من تصرف نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غادر ملعب "أولد ترافورد"، قبل أن تنتهي مباراة الفريق أمام رايو فايكانو (1-1) مساء الأحد.وقالت صحيفة "ذا صن": "إدارة مانشستر تعتقد أن رونالدو وضع مثالا سيئا من خلال مغادرته الملعب، في وقت كان يطالب فيه المدرب الجديد إريك تين هاج بالتعاضد داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".وشارك رونالدو أساسيا في المباراة أمام فايكانو، وغاب عن رحلة الفريق إلى تايلاند وأستراليا، لكنه بعد جدال مع المدرب الجديد، تم استبداله في الشوط الأول.وبدلا من البقاء على مقاعد البدلاء، غادر رونالدو الملعب قبل صافرة النهاية بعشر دقائق.(روسيا اليوم)