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رياضة

"شرط غريب" من نابولي للأفارقة من أجل الانضمام له.. هذا ما أعلنه رئيس الفريق

Lebanon 24
03-08-2022 | 02:00
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أعلن مالك فريق نابولي المنافس بالدوري الإيطالي، أوريليو دي لورنتيس إنه لن يضم لاعبين أفارقة ما لم يتعهدوا بعدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

 

وغاب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، المنتقل إلى تشيلسي الإنكليزي هذا الصيف، وأندريه زامبو لاعب وسط الكاميرون عن مباريات نابولي خلال كأس الأمم في كانون الثاني وشباط من العام الحالي.

 

وأبلغ دي لورنتيس برنامج وول ستريت إيطاليا: "طالما لم يتخلوا عن حقوقهم بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، أو في المباريات بين كأس الأمم والبطولات في أمريكا الجنوبية.. لن يضمهم (نابولي) على الإطلاق".

 

وانتقد دي لورنتيس حقيقة موافقة الأندية على خوض المزيد من المباريات مشيرا إلى بطولة أوروبية بين أكبر الأندية من البطولات الخمس الكبرى بدلا من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

 

وأضاف: "لا يمكن لعالم كرة القدم أن يدير نفسه لأننا نقدم عرض الدمى للآخرين.. إذا تمكنا من لعب 100 مباراة، فستكون نهاية سعيدة للجميع ونحن (الأندية) مثل الحمقى نوافق على ذلك".

(سكاي نيوز)

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