29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم عربي آخر لمزاملة محمد صلاح
Lebanon 24
03-08-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ليفربول الإنكليزي، يدرس فكرة التعاقد مع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم فريق ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويرتبط إسماعيل بن ناصر بعقد مع نادي ميلان، ينتهي في حزيران 2023، ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود بخصوص تمديد العقد، وذلك منذ قدوم الشركة الأمريكية "ريد بريد"، التي اشترت أسهما في النادي، وفقا لتقارير إعلامية.
Advertisement
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، المتخصص في أخبار الانتقالات في إيطاليا، أن ليفربول يرغب في التعاقد مع بن ناصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفقا لـ"كالتشيو ميركاتو"، فإن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يبحث عن بديل للاعبه الإنكليزي أليكس أوكسليد-تشامبرلين، الذي تعرض لإصابة قوية خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ووضع قائمة مختصرة من 3 أسماء، على رأسها إسماعيل بن ناصر، وكذلك التركي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب إنتر ميلان، والفرنسي أدريان رابيو، لاعب خط وسط فريق يوفنتوس.
ويعتبر بن ناصر الأوفر حظا، ومرشح بقوة لمزاملة النجم المصري محمد صلاح في "الريدز"، كون كلوب معجب كثيرا بقدرات لاعب "الخضر"، بعد لفته الأنظار مع "الروسينيري" خلال المواسم الأخيرة، حيث بات أحدة أعمدة بطل الدوري الإيطالي.
يذكر أن عقد بن ناصر يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل عن ميلان إلى ناد غير إيطالي مقابل 50 مليون يورو.
وسبق لإسماعيل بن ناصر أن خاض تجربة غير موفقة في الدوري الإنكليزي مع نادي أرسنال خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2015 و2017.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
11:51 | 2022-08-02
02/08/2022 11:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
13:43 | 2022-08-02
02/08/2022 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ لأهالي الضاحية الجنوبية.. أغلقوا الأبواب فوراً وشاهدوا هذا الفيديو!
Lebanon 24
تحذيرٌ لأهالي الضاحية الجنوبية.. أغلقوا الأبواب فوراً وشاهدوا هذا الفيديو!
16:53 | 2022-08-02
02/08/2022 04:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟
14:24 | 2022-08-02
02/08/2022 02:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة لبنانية بموقف محرج أمام نجم عالمي بسبب ابنتها.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة لبنانية بموقف محرج أمام نجم عالمي بسبب ابنتها.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:19 | 2022-08-03
03/08/2022 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2022-08-03
تهم الفساد تطال الجميع... رئيس ريال مدريد إلى المحكمة بسبب نيمار فما القصة؟
05:00 | 2022-08-03
بينهم رونالدو.. لاعبون من الدوري الإنكليزي الممتاز تعرضوا لإساءة على تويتر
02:00 | 2022-08-03
"شرط غريب" من نابولي للأفارقة من أجل الانضمام له.. هذا ما أعلنه رئيس الفريق
23:00 | 2022-08-02
"أياكس أمستردام" يمنع المشجعين من الحصول على قمصان لاعبيهم المفضلين
16:00 | 2022-08-02
تصرفات رونالدو تثير غضب "مانشستر يونايتد"... ماذا فعل؟
14:00 | 2022-08-02
هل يتعاقد برشلونة مع برناردو سيلفا؟
فيديو
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
05:39 | 2022-08-03
03/08/2022 18:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
03/08/2022 18:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
08:00 | 2022-08-02
03/08/2022 18:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact