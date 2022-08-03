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رياضة
"الإمبراطور الروسي الأخير" يكشف عن موعد نزال الاعتزال
Lebanon 24
03-08-2022
|
23:00
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أعلن الروسي فيودور يميليانينكو، مقاتل الفنون القتالية المختلطة "MMA"، عن رغبته في خوض نزال في مطلع العام القادم، مشيرا إلى أنه سيكون على الأرجح الأخير له في مسيرته الاحترافية.
ونقلت وكالة "تاس" عن يميليانينكو الأكبر، قوله: "لا يزال لدي نزال واحد، النزال الأخير، على الأرجح، سنرى. سيقام في شهر كانون الثاني 2023".
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ومن المقرر أن يقوم اتحاد "بيلاتور – Bellator" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، بتنظيم النزال الأخير لفيودور يميليانينكو الملقب بـ"الإمبراطور الروسي الأخير".
يذكر أن المقاتل الروسي، البالغ من العمر 40 عاما، حقق 40 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل ست هزائم، إضافة إلى نزال انتهى من دون نتيجة.
وفي وقت سابق، كشف الأميركي سكوت كوكر، أن فيودور يميليانينكو يرغب في مواجهة المقاتل الأميركي الآخر رايان بيدر.
وكان فيودور يمليانينكو قد خسر أمام رايان بيدر بالضربة القاضية في غضون 35 ثانية فقط، خلال النزال، الذي جمعهما يوم 26 كانون الثاني 2019، في لوس أنجلوس الأميركية، على لقب بطل الجائزة الكبرى لـ "بيلاتور".
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