بعد الهجوم الإسرائيلي لدعمه القضية الفلسطينية... لاعبون يدعمون قائد هذا العربي!

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قدم لاعبون مغاربة دعمهم لمواطنهم وزميلهم في منتخب "أسود الأطلس" أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد هجوم الجماهير الإسرائيلية عليه بصيحات وصفارات الاستهجان.وشارك حكيمي في مباراة كأس السوبر الفرنسية التي أقيمت على ستاد "بلومفيلد" في مدينة تل أبيب "بإسرائيل"، للنسخة الثانية على التوالي.وأطلقت تلك الجماهير صافرات وصيحات الاستهجان ضد النجم المغربي كلما وصلت إليه الكرة، وذلك بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.ولم يكتفِ الإسرائيليون بذلك، إذ علت صرخاتهم الاحتفالية وصياحهم كلما تعرض للعرقلة من لاعبي الفريق المنافس.وقدم المهدي بن عطية، قائد منتخب المغرب السابق، دعمه لحكيمي عبر خاصية "الستوري" في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". وكتب بن عطية معلقاً على تصرفات الجماهير الإسرائيلية: "يا للعار!!، أنا معك يا أخي الصغير"، مرفقاً إياها برمز قلب أحمر.الأمر ذاته قام به رومان سايس، قائد منتخب المغرب الحالي ولاعب بشكتاش التركي، حيث نشر عبر "الستوري" صورة له مع حكيمي، وعلّق عليها: "الأخ الأصغر"، مع رمز العضلات في إشارة منه إلى قوة شخصية مواطنه.من جهته، قال موقع afrik-foot إن الدولي المغربي دفع ثمنا غالياً بسبب "تغريدة بسيطة"، دعم فيها القضية الفلسطينية في عام 2021.يُذكر أن هجوم الجماهير الإسرائيلية على حكيمي، لم يقف عند حدود الملعب فقط، بل امتد ليتواصل عبر الإعلام العبري.(عربي بوست)