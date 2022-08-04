تشيلسي يعلن عن صفقته الثالثة لهذا الصيف... من هي؟

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أعلن نادي تشيلسي في بيان رسمي الخميس، تفاصيل انتقال كارني تشوكويميكا، لاعب أستون فيلا، إلى صفوف النادي اللندني، في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن توصل تشيلسي إلى اتفاق مع فيلا من أجل الانتقال الدائم للاعب البالغ 18 عاما إلى ستامفورد بريدج.وقال تشيلسي في بيانه: "يمكننا تأكيد التعاقد مع تشوكويميكا، حيث وافق على شروط عقده الجديد ووقع على مدة 6 سنوات، حتى 30 حزيران 2028".