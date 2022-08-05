"ممنوع الخروج ليلًا" .. قواعد جديدة مثيرة للجدل في باريس سان جرمان

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن القواعد ستشمل العديد من التفاصيل الصغيرة والأخرى الأكثر أهمية، بداية من وجبات الإفطار والغداء مع الفريق بأكمله، وصولًا بحظر المكالمات الهاتفية لدعم التواصل بين اللاعبين وجهًا لوجه.وربما يكون الإجراء الأكثر جدلًا في باريس، هو حظر الخروج ليلًا، خاصة وأن كامبوس كان على علم بالأماكن الليلية التي يرتادها نجوم باريس قبل قدومه لحديقة الأمراء.وتأتي هذه الخطوة من أجل فرض المزيد من السيطرة على تصرفات اللاعبين خارج الملعب، والتي رحب بها جالتييه وهدد المخالفين بالطرد.حتى الآن لم يقم أي لاعب من نجوم باريس بمعارضة هذه الإجراءات، ولكن يبقى السؤال حول استمراريتها وتأقلم اللاعبين عليها على المدى البعيد.ويرجع ذلك لأن الخليفي حاول من قبل فرض هذه الضوابط في 2019 خلال حقبة المدير الرياضي السابق ليوناردو، ولكنه لم ينجح في تغيير الديناميكية التي يعمل بها الفريق.