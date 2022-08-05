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رياضة
مدفيديف بسهولة إلى نصف نهائي دورة لوس كوبوس
Lebanon 24
05-08-2022
|
11:00
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بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف أولا عالميا نصف النهائي لدورة لوس كوبوس المكسيكية على الملاعب الصلبة، بفوزه السهل على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-2 و6-2 الخميس في ربع النهائي.
وواصل مدفيديف عودته الناجحة إلى الملاعب بعد غياب نحو 6 أسابيع، وتحديدا منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الإسبانية في 23 يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا وبيلاروس نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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واحتاج مدفيديف إلى 79 دقيقة للتخلص من عقبة بيرانكيس بعدما كان عانى نسبيا الأربعاء للفوز على الأسترالي رينكي هيجيكاتا الصاعد من التصفيات 6-4 و6-3 في 90 دقيقة عندما حقق انتصاره الـ250 في مسيرته الاحترافية.
ويلتقي مدفيديف في دور الأربعة الصربي ميومير كيتشمانوفيتش المصنف 38 عالميا والرابع في الدورة، والذي تغلب على الأمريكي براندون ناكاشيما، السادس، بنتبجة 6-2 و6-4.
المصدر:
روسيا اليوم
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