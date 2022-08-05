أسطورة ليفربول: لا أحد يريد رونالدو

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شن جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، هجوما حادا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.وقال كاراجر، خلال تصريحاته لصحيفة "مترو" البريطانية: "اعتقدت دائما أن رونالدو كان صفقة غريبة، ولطالما شعرت أن هذا الموقف سيأتي، حتى لو قدم أداء رائعا لمانشستر يونايتد".وأضاف: "لقد وقع عقدا لمدة عامين بالإضافة لعام آخر، وهو ما لم أصدقه، فهو في مرحلة معينة من مسيرته، وليس نفس اللاعب الذي كان عليه، واستمرت مسيرته لفترة أطول لأنه محترف رائع".