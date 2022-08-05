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رياضة

في صفقة تاريخية... تشيلسي يتعاقد مع هذا اللاعب

Lebanon 24
05-08-2022 | 16:00
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني، مارك كوكوريلا، قادما من برايتون، خلال الصيف الحالي.

وقال تشيلسي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر": "بعد أنباء عديدة متداولة عبر وسائل الإعلام هذا الأسبوع، نؤكد توصلنا لاتفاق مع برايتون بشأن التعاقد مع لاعبه كوكوريلا".
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ونشر حساب النادي اللندني صورة لكوكوريلا، وكتب عليها "لقد تمت".
 
وأوضح تشيلسي أن كوكوريلا انتقل إلى صفوفه بعقد مدته 6 سنوات، من دون الكشف عن التفاصيل المالية.

لكن التقارير الصحفية البريطانية أشارت إلى أن قيمة الصفقة بلغت 62 مليون جنيه إسترليني، بحساب الإضافات والحوافز.

القيمة الأساسية للصفقة بلغت 55 مليون جنيه إسترليني، وحال استطاع كوكوريلا تحقيق بند الإضافات والحوافز، فإنها سترتفع إلى 62 مليون إسترليني.

وفي هذه الحالة، سيصبح كوكوريلا أغلى ظهير في العالم، متفوقا على البرتغالي جواو كانسيلو، المنتقل إلى مانشستر سيتي من يوفنتوس مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.
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