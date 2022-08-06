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رياضة
مقتل لاعب فلسطيني بقصف إسرائيلي شرق غزة
Lebanon 24
06-08-2022
|
11:00
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أعلن نادي الزيتون الرياضي الفلسطيني، عن مصرع لاعبه يوسف قدوم، جراء استهداف طائرات إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق غزة.
ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء عن النادي في بيان له، القول إن "الشهيد الشاب قدوم "24 عاما" كان يتواجد بجانب منزله مع عدد من جيرانه قبل أن تباغتهم صواريخ طائرات العدو الصهيوني".
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وأضاف إن "لاعب الكاراتيه في النادي استشهد بعد الاستهداف مباشرة".. متمنيا له الرحمة، ومعزيا عائلته بوفاته.
وطالب النادي "جميع المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لوقف سلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الرياضيين".
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