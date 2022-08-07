بعد يوفنتوس وأتلتيكو مدريد...فريق أوروبي جديد يرفض خوض مباراة في إسرائيل

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بالتوازي مع موجة التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، واستمرار الهجوم على القطاع، كشفت تقارير صحفية عبرية عن رفض فريق أوروبي جديد السفر إلى إسرائيل لخوض مباراة "رسمية" ضد هبوعيل بئر السبع.وكان فريقا ييوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني رفضا، السفر إلى إسرائيل لخوض مباراة ودية كانت مقررة اليوم، على ستاد بلومفيلد في مدينة تل أبيب.من جانبه، رفض فريق لوغانو السويسري السفر إلى اسرائيل، حيث من المقرر أن يواجه هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي يوم الخميس 11 آب، ضمن تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.وذكر نادي لوغانو عبر موقعه الإلكتروني إنه يجري مشاورات حالياً مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن المباراة ضد هبوعيل بئر السبع، مشيراً إلى أنه لا يستطيع السفر إلى إسرائيل في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.وأضاف النادي السويسري: "ننصح جماهيرنا بعدم شراء رحلات جوية إلى إسرائيل، لأنه من المستحيل ضمان إقامة المباراة فعلياً في بئر السبع".جاء ذلك بعد يوم واحد من قرار إلغاء إقامة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد على ستاد بلومفيلد في مدينة تل أبيب، بسبب رفض الناديين السفر إلى إسرائيل.وذكر موقع القناة 5 الرياضية الإسرائيلية أن يوفنتوس قرر عدم السفر إلى إسرائيل، ورفض ركوب الطائرة من الأساس بسبب "الأوضاع الأمنية المتردية" في المنطقة.وأوضح أن إدارة "السيدة العجوز" وضعت سلامة اللاعبين والطاقمين الفني والإداري على رأس أولوياتها.(عربي بوست)