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رياضة
ميسي "الأكروباتي" ونيمار "الممرر".. انطلاقة رائعة لسان جرمان في افتتاح الدوري
Lebanon 24
07-08-2022
|
11:00
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سجل الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هدفين، أحدهما أكروباتي، ومرر البرازيلي نيمار ثلاث كرات حاسمة وأضاف هدفًا ليستهل باريس سان جرمان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز كاسح 5-صفر السبت على مضيفه كليرمون، بغياب نجمه كيليان مبابي للإصابة.
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وواصل نيمار المستويات التي قدمها في الفترة التحضيرية وسجل الهدف الأول (9)، فيما جاء الثاني من توقيع الدولي المغربي أشرف حكيمي (26) والثالث من مدافع آخر البرازيلي ماركينيوس (38)، قبل أن يختتم ميسي بهدف رابع (80) وخامس أكروباتي (86).
وبات نادي العاصمة يدخل الموسم وهدفه تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد أن هيمن على الدوري المحلي منذ الاستحواذ القطري وحقق لقبه ثماني مرات في المواسم العشرة الأخيرة.
ويأمل في أن يقوده إلى ذلك المدرب الجديد كريستوف غالتييه الذي وصل إلى باريس بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
(الحرة)
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