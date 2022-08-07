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رياضة

بعد 9 سنوات حافلة بالألقاب مع ريال مدريد.. إيسكو إلى إشبيلية

Lebanon 24
07-08-2022 | 14:00
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أعلن نادي إشبيلية، يوم الأحد، عن توصله لاتفاق مبدئي لضم صانع الألعاب ولاعب الوسط إيسكو للموسمين المقبلين، بعد أن أصبح الدولي الإسباني لاعبا حرا منذ أواخر حزيران الفائت بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.
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وجاء في بيان للنادي الأندلسي على موقعه الرسمي: "توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع إيسكو ليصبح لاعب الوسط الأندلسي ثالث صفقة لنا".

وأضاف: "المهاجم موجود في إشبيلية ليخضع للفحص الطبي الاثنين. إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيوقع على عقد للموسمين المقبلين"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتعد هذه الصفقة الثالثة لإشبيلية، رابع الدوري الموسم الماضي، هذا الصيف بعد قلب الدفاع البرازيلي ماركاو من غلطة سراي التركي ومواطنه الظهير الأيسر أليكس تيليس الذي وصل على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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