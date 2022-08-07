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رياضة

نصف نهائي كأس النخبة: العهد - التضامن والانصار - الساحل

Lebanon 24
07-08-2022 | 16:00
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تصدر الانصار ترتيب المجموعة الثانية في مسابقة كأس النخبة التنشيطية لكرة القدم والممهدة للموسم الكروي 2021 - 2022، بتعادله مع التضامن صور 2 - 2، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب امين عبد النور في بحمدون.
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في حين انتزع شباب الساحل بطاقة التأهل الثانية الخاصة بالمجموعة الاولى الى جانب العهد، بفوزه على البرج 2 - 1 في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

وبهذا يلتقي في الدور نصف النهائي: العهد - التضامن صور، والانصار - شباب الساحل.
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