برايتون يسقط "الشياطين الحمر" في "أولد ترافور"

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سقط مانشستر يونايتد على أرضه في أول اختبار رسمي لمدربه الجديد الهولندي اريك تن هاغ، بخسارته أمام برايتون 1-2 في المرحلة الاولى من الدوري الممتاز.وكان أنصار مان يونايتد يمنون النفس بانطلاقة جديدة بإشراف تن هاغ الذي حقق نتائج لافتة على رأس الجهاز الفني لاياكس امستردام.لكن المدرب الهولندي أيقن من دون أدنى شك المهمة الصعبة التي تنتظره مع مانشستر الذي لم يفز باللقب المحلي منذ اعتزال مدربه الاسطوري السير اليكس فيرغوسون عام 2013، ولم يحقق أي لقب منذ تتويجه بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عام 2017.