جمهور الفريق المنافس يصفّق لميسي... شاهد بالفيديو هدفه المذهل!

وقعت جماهير فريق كليرمون فوت، المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم، تحت تأثير الأداء الممتع الذي قدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.



وظهر ميسي على وجه الخصوص وفريق العاصمة الفرنسية بشكل عام بوجه رائع، ضد مضيفهم كليرمون فوت بالفوز 5-0، في المباراة التي أقيمت ليلة السبت، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الفرنسي.

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وأحرز ميسي الهدفين الرابع والخامس لسان جيرمان، الثاني منهما جاء من مقصية خلفية رائعة، أثارت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بإعجاب جماهير الفريق المحلي.

ولم يكن أمام أنصار فريق كليرمون فوت إلا أن يبدوا إعجابهم بهذا الهدف، حيث قاموا بالتصفيق للنجم الأرجنتيني، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات (رقم قياسي)، وهتفوا باسمه في المدرجات.

(عربي بوست)