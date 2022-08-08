Advertisement

رياضة

جمهور الفريق المنافس يصفّق لميسي... شاهد بالفيديو هدفه المذهل!

Lebanon 24
08-08-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-978743-637955367984394371.jpg
Doc-P-978743-637955367984394371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت جماهير فريق كليرمون فوت، المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم، تحت تأثير الأداء الممتع الذي قدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وظهر ميسي على وجه الخصوص وفريق العاصمة الفرنسية بشكل عام بوجه رائع، ضد مضيفهم كليرمون فوت بالفوز 5-0، في المباراة التي أقيمت ليلة السبت، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الفرنسي.
Advertisement
 
وأحرز ميسي الهدفين الرابع والخامس لسان جيرمان، الثاني منهما جاء من مقصية خلفية رائعة، أثارت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بإعجاب جماهير الفريق المحلي.
 
ولم يكن أمام أنصار فريق كليرمون فوت إلا أن يبدوا إعجابهم بهذا الهدف، حيث قاموا بالتصفيق للنجم الأرجنتيني، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات (رقم قياسي)، وهتفوا باسمه في المدرجات.
 
(عربي بوست)

رياضة

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-08-07
16:00 | 2022-08-07
14:00 | 2022-08-07
11:00 | 2022-08-07
08:00 | 2022-08-07
05:00 | 2022-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website