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رياضة

قُتل والده قبل 20 عاماً... لاعب فلسطيني بين شهداء القصف على غزة!

Lebanon 24
08-08-2022 | 05:00
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تسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة باستشهاد لاعبين فلسطينيين، أحدهما متخصص في الملاكمة والآخر في كمال الأجسام.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف مكثفة على مدى ثلاثة أيام، قبل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
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وأعلن النادي الفلسطيني عن استشهاد يوسف قدوم (24 عاماً) بعد استهدافه في إحدى الغارات الإسرائيلية على القطاع.

ونشر نادي الزيتون بياناً رسمياً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نعى فيه الشهيد قدوم الذي "ارتقى إلى العلياء بفعل الغارات الإسرائيلية على غزة"، بحسب البيان.


وأضاف: "يعد قدوم من اللاعبين المميزين بفريق الكاراتيه بنادي الزيتون، وقد شارك بالعديد من البطولات الرياضية".

(عربي بوست)
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