راين غيغز يمثل أمام المحكمة... ما هي التهم الموجّهة إليه؟

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يمثل مدرب المنتخب الويلزي والجناح الدولي السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، راين غيغز أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على صديقته السابقة كايت غريفيل.وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى غيغز بالسجن خمس سنوات كحد أقصى.ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة أمام هيئة المحلفين في محكمة "كراون كورت" في مانشستر، حيث من المتوقع أن تستمر لفترة 10 أيام.واتهم غيغز بالاعتداء على غريفيل التي تعمل كمديرة علاقات عامة، ما تسبب لها في ضرر جسدي في تشرين الثاني 2020، وذلك عندما تم استدعاء الشرطة إلى منزله في مانشستر.