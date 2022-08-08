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رياضة

لاعب كرة قدم يُرسل شقيقه لحفل زفافه حتى لا يتأخر عن معسكر فريقه!

Lebanon 24
08-08-2022 | 14:00
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قام اللاعب السيراليوني محمد بويا توراي بإرسال شقيقه إلى حفل زفافه، كي لا يتأخر عن معسكر فريقه الجديد "مالمو" السويدي.

وقال: كان من المفترض أن يقام الحفل في 21 تموز في سيراليون، لكنني لم أستطع أن أتواجد في البلاد خلال هذا الموعد لأن مسؤولي "مالمو" طلبوا مني الحضور مبكرًا لمعسكر الفريق.
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وأضاف: سأحاول اصطحابها إلى السويد لكي تكون قريبة مني. ستعيش هنا معي. أولاً، سنفوز بالدوري، وبعد ذلك سأكمل شهر العسل.
 
 
(العربية)

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