لاعب عربي يهاجر إلى إيطاليا عبر "قوارب الموت": تعرضتُ للظلم

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أثار الشاب التونسي علي شلبي، حارس مرمى النادي الصفاقسي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.ونشر شلبي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر فيها على متن قارب في وسط البحر، مع مجموعة أخرى من الشباب.وعلّق شلبي على الصورة بالقول: "الحمد لله". مع رمز قلب أحمر، في تأكيد منه على وصوله بسلام إلى السواحل الإيطالية.وحسب وسائل إعلام تونسية، فإن شلبي وصل إلى السواحل الإيطالية في هجرة "غير شرعية"، بعدما ركب أحد القوارب المختصة في نقل المهاجرين غير الشرعيين.وكسر شلبي صمته بعد موجة الجدل التي أثيرت حول قيامه بهذه الخطوة، وكشف عن سبب هجرته في تصريحات لإذاعة تونسية وقال: "فكرت بالهجرة بعد الظلم الذي تعرضت له مع منتخب تونس للشباب، على الرغم من أن أوضاعي مع الصفاقسي رائعة جداً".وأضاف: "حصلت على عدة عروض من فرق إيطالية، فقررت السفر إلى هناك من أجل لعب كرة القدم وإتمام دراسي العليا، فتقدمت بطلب للسفارة الإيطالية في بلادي من أجل للحصول على التأشيرة".وتابع شلبي: "صُدمت عندما تم رفض طلبي في مناسبتين، بعدها قررت السفر إلى إيطاليا على أحد القوارب المستخدمة في الهجرة غير الشرعية".وختم الشاب التونسي: "أُجبرت على القيام بهذا التصرف، أنا حالياً موجود في مركز لامبيدوزا، وعندما أخرج منه سأبدأ في التفكير بالمستقبل وأرى خطوتي القادمة".(عربي بوست)